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    Fransa'da 25 bin 77 yeni vaka tespit edildi

    Koronavirüse karşı tedbirlerin arttığı Fransa'da vaka sayıları yükselmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 25 bin 77 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
    • AA
    • 06.08.2021 - 22:04
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    Fransa'da 25 bin 77 yeni vaka tespit edildi

    Fransa'da koronavirüs vakaları durdurulamıyor.

    Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 77 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 258 bin 953'e ulaştığı bildirildi.

    Fransa da 25 bin 77 yeni vaka tespit edildi #1

    60 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Son 24 saatte hastanede 60 kişinin korona nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının hastanelerde 85 bin 637’e yükseldiği aktarıldı.

    Ülke genelinde bin 458'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 368 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

    Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 77 milyon 239 bin 162 kişi korona karşı aşılanırken, bunlardan 44 milyon 413 bin 560'ına tek doz aşı yapıldı.

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