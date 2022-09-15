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Fransa'da 3 bin 600 hektar ormanlık alan yandı

Fransa'da 3 bin 600 hektar ormanlık alan yandı

Fransa'nın Gironde bölgesinde, Pazartesi günü çıkan orman yangınında şu ana kadar 3 bin 600 hektarlık ormanlık alan küle dönerken, bin 200'den fazla kişi de tahliye edildi.