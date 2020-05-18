Fransa'da 70 öğrenci koronavirüse yakalandı

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Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, öğrencilerin gittiği okulların tekrar kapatıldığını söyledi.

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler arasında yeni koronavirüs vakalarının görülmesi Fransa'da endişeye yol açtı.

Ülkede koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan okulların 11 Mayıs'ta açılmasının ardından 70 öğrencide koronavirüs tespit edildi.

70 ÖĞRENCİDE KORONA SAPTANDI

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, ülke genelinde 11 Mayıs'ta açılan 40 bin okulda 70 öğrencide koronavirüse rastlandığını belirtti.

Bu öğrencilerin gittiği okulların tekrar kapatıldığını ifade eden Blanquer, okula gitmeyen öğrencilerde ortaya çıkan psikolojik sorunların kendisini endişelendirdiğini söyledi.

16 MART'TA TÜM OKULLAR KAPATILDI

Fransa'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart'ta üniversiteler dahil tüm okullar kapatılmıştı.

11 Mayıs'ta kreş, ana ve ilkokullar açılmıştı. Bugün ise salgının etkili olmadığı bölgelerde ortaokullar açıldı.

BİR SINIFTA EN FAZLA 15 ÖĞRENCİ

Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verildi. Hijyen kurallarının yanı sıra, ortaokulda maske kullanımı zorunlu oldu.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 108'e, vaka sayısı ise 216 bin 30'a yükseldi.