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    Fransa’da 8 yıl sonra bulunan kedi yine kayboldu

    4 yaşındayken ortadan kaybolan kedi, 12 yaşında bulundu. Kedi bu kez, Pas-de-Calais bölgesine götürülürken konulduğu kedi evinden kaçtı.
    • AA
    • 06.11.2020 - 15:10
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 16:15
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    Fransa’da 8 yıl sonra bulunan kedi yine kayboldu

    Fransa’nın Pas-de-Calais bölgesinde Def adlı kedi, 2012 yılında kayboldu.

    Kedi, 8 yıl sonra Finistere’de bulundu ancak yeniden kayıplara karıştı.

    France Info’nun haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesinde 2012’de kaybolan Def adlı kedi, 29 Ekim’de kuzeybatıdaki Finistere bölgesinde bir veteriner kliniğinde dövmesinden tanınarak bulundu.

    KAYBOLDUĞUNDA 4 YAŞINDAYDI

    Def’in eski sahibi Stephanie Ledoux, kedisinin 2012 yılında taşındıktan sonra eski evlerine gittiğini ve geri döndüğünü ancak bir gün dönmeyerek kaybolduğunu belirtti.

    Kaybolduğunda 4 yaşında olan kedinin, fotoğraflarını sosyal medyaya yüklediğini anlatan Ledoux, şu an 12 yaşında olan Def’i kendisine gönderilen fotoğraflardan tanıyamadığını söyledi.

    Fransa’da 8 yıl sonra bulunan kedi yine kayboldu #1

    KEDİ EVİNDEN KAÇTI

    Öte yandan Def, Finistere’deki klinikten alınıp Pas-de-Calais bölgesine götürüldüğü sırada konulduğu kedi evinden kaçarak yeniden kayıplara karıştı.

    SOSYAL MEDYADAN BULMAYA ÇALIŞACAKLAR

    Kedisine bugün kavuşmayı uman Ledoux, Def’i bulmak için yeniden sosyal medyayı kullanacağını dile getirdi.

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