Fransa’da 8 yıl sonra bulunan kedi yine kayboldu

4 yaşındayken ortadan kaybolan kedi, 12 yaşında bulundu. Kedi bu kez, Pas-de-Calais bölgesine götürülürken konulduğu kedi evinden kaçtı.

Fransa’nın Pas-de-Calais bölgesinde Def adlı kedi, 2012 yılında kayboldu.

Kedi, 8 yıl sonra Finistere’de bulundu ancak yeniden kayıplara karıştı.

France Info’nun haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesinde 2012’de kaybolan Def adlı kedi, 29 Ekim’de kuzeybatıdaki Finistere bölgesinde bir veteriner kliniğinde dövmesinden tanınarak bulundu.

KAYBOLDUĞUNDA 4 YAŞINDAYDI

Def’in eski sahibi Stephanie Ledoux, kedisinin 2012 yılında taşındıktan sonra eski evlerine gittiğini ve geri döndüğünü ancak bir gün dönmeyerek kaybolduğunu belirtti.

Kaybolduğunda 4 yaşında olan kedinin, fotoğraflarını sosyal medyaya yüklediğini anlatan Ledoux, şu an 12 yaşında olan Def’i kendisine gönderilen fotoğraflardan tanıyamadığını söyledi.

KEDİ EVİNDEN KAÇTI

Öte yandan Def, Finistere’deki klinikten alınıp Pas-de-Calais bölgesine götürüldüğü sırada konulduğu kedi evinden kaçarak yeniden kayıplara karıştı.

SOSYAL MEDYADAN BULMAYA ÇALIŞACAKLAR

Kedisine bugün kavuşmayı uman Ledoux, Def’i bulmak için yeniden sosyal medyayı kullanacağını dile getirdi.