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- Fransa’da 8 yıl sonra bulunan kedi yine kayboldu
Fransa’da 8 yıl sonra bulunan kedi yine kayboldu
- AA
- 06.11.2020 - 15:10
- Güncelleme : 06.11.2020 - 16:15
Fransa’nın Pas-de-Calais bölgesinde Def adlı kedi, 2012 yılında kayboldu.
Kedi, 8 yıl sonra Finistere’de bulundu ancak yeniden kayıplara karıştı.
France Info’nun haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesinde 2012’de kaybolan Def adlı kedi, 29 Ekim’de kuzeybatıdaki Finistere bölgesinde bir veteriner kliniğinde dövmesinden tanınarak bulundu.
KAYBOLDUĞUNDA 4 YAŞINDAYDI
Def’in eski sahibi Stephanie Ledoux, kedisinin 2012 yılında taşındıktan sonra eski evlerine gittiğini ve geri döndüğünü ancak bir gün dönmeyerek kaybolduğunu belirtti.
Kaybolduğunda 4 yaşında olan kedinin, fotoğraflarını sosyal medyaya yüklediğini anlatan Ledoux, şu an 12 yaşında olan Def’i kendisine gönderilen fotoğraflardan tanıyamadığını söyledi.
KEDİ EVİNDEN KAÇTI
Öte yandan Def, Finistere’deki klinikten alınıp Pas-de-Calais bölgesine götürüldüğü sırada konulduğu kedi evinden kaçarak yeniden kayıplara karıştı.
SOSYAL MEDYADAN BULMAYA ÇALIŞACAKLAR
Kedisine bugün kavuşmayı uman Ledoux, Def’i bulmak için yeniden sosyal medyayı kullanacağını dile getirdi.