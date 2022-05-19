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    Fransa'da acil servislerde hizmet aksaklığı yaşanıyor

    690 acil servis bölümünden 100'ü, çalışan eksikliği nedeniyle kapılarını geceleri kapatıyor. Yaşananlarla ilgili, "Hastanelerde beklenmedik ölümler olabilir" uyarısı yapıldı.
    • 19.05.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 18:02
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    Fransa'da acil servislerde hizmet aksaklığı yaşanıyor

    Avrupa ülkesindeki bazı hastanelerde personel eksikliği ortaya çıktı.

    Fransa'da kamu hastanelerindeki acil servislerin bazılarında işleyişte aksaklıklar dikkat çekiyor.

    Fransa Hastaneleri Acil Hekimleri Derneği Başkanı Patrick Pelloux, Ouest-France gazetesine konuşarak, yaşanan krizi anlattı.

    "Hastaneler kapılarını geceleri kapatıyor"

    Pelloux, ülkedeki 690 acil servis bölümünden 100 kadarının personel yetersizliği nedeniyle kapılarını özelikle geceleri kapatmak veya faaliyetlerini azaltmak durumunda kaldığını söyledi.

    Hastanelerin acil servis bölümlerindeki durumu "feci" olarak nitelendiren Pelloux, gelinen noktadan kamu otoritelerini sorumlu tuttu.

    "Yeterli yatak yok"

    Pelloux, doktorların, kamu sektörünü terk ederek özel sektöre geçtiğini belirterek, "Bugün açık bir kırığınız varsa ona bakabilecek birini bulamıyorsunuz. Kamu sektöründeki (hastanelerde) yeterli yatak yok ve nadiren cerrahlar var." ifadelerini kullandı.

    "Sağlık Bakanımız yok, beklenmedik ölümler olabilir"

    Yaz sezonun kötü geçeceğini ve bu nedenle hastanelerde beklenmedik ölümler olabileceğini vurgulayan Pelloux, "Şimdilik, bir Sağlık Bakanımız yok, iki (siyasi) seçim süreci arasındayız ve biliyoruz ki hiçbir karar alınmayacak. Bu ürkütücü." yorumunda bulundu.

    Fransa da acil servislerde hizmet aksaklığı yaşanıyor #1

    "Yabancı doktorlar olmasa..."

    AA'nın haberine göre; Pelloux, aşı olmayı reddettikleri için görevlerinden uzaklaştırılan sağlık personellerinin tekrar işlerine iade edilmesi gerektiğini belirtti.

    Pelloux, ülkedeki hastanelerin bugün Cezayir, Tunus ve Romanya gibi ülkelerden getirilen yabancı doktorlar sayesinde döndüğünü vurgulayarak, "Onlar olmasa, hastaneler kapılarını kapatır." değerlendirmesinde bulundu.


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