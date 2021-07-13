Fransa'da aşısızlar için kısıtlama açıklaması, randevu sistemini çökertti

Kısıtlamalarla karşı karşıya kalmak isteyemen Fransız vatandaşları, soluğu çevrimiçi randevu sisteminde aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüs aşısı yaptırmak istemeyenlerin aşılanmasını sağlamak için kısıtlama uygulanacağından bahsetti.

Macron, önümüzdeki aydan itibaren yemek, uzun mesafeli trene binmek veya bir alışveriş merkezini ziyaret etmek isteyenlerin ya aşı olduğuna dair kanıt ya da negatif test göstermesi gerekeceğini duyurdu.

MACRON'UN AÇIKLAMASININ ARDINDAN AŞI RANDEVUSU YOĞUNLUĞU

Aşı yaptırmayanlara kısıtlamaların uygulanacağını duyan Fransız halkı, randevu oluşturma sistemi olan Doctolib'de yoğunluğa sebep oldu.

Sistemdeki yoğun ziyaretçi sayısı nedeniyle birçok kişi, randevu alabilmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

REKOR SAYIDA RANDEVU

Macron'un, kısıtlamalara maruz kalmak istemeyenlerin aşılanması gerekeceğini ifade etmesiyle birlikte Doctolib sitesinden, pazartesi akşamı dakikada 20 bin randevu oluşturuldu.

Site, salı sabahı erken saatlerde toplam 926 bin kişinin platform aracılığıyla ilk doz aşı için rezervasyon yaptırdığını aktardı, sayı için "rekor" denildi.

Doctolib’in başındaki isim Stanislas Niox-Chateau, "Sadece birkaç dakika içinde 7.5 milyon bağlantı kaydedildi. 11 Mayıs’taki rekorun iki katı." bilgisini paylaştı.

TESTLER ÜCRETLİ OLACAK

Macron, ayrıca halihazırda ücretsiz olan koronavirüs testlerinin “çok sayıda test yaptırmak yerine aşılamayı teşvik etmek için” eylül ayından itibaren ücretli olacağını sözlerine ekledi.

"Ülkemiz salgında bir artışla karşı karşıya" diyen 43 yaşındaki Cumhurbaşkanı, Yunanistan, İtalya ve İngiltere'deki benzer hareketlere paralel olarak eylül ayından itibaren sağlık personeli, emekli ev çalışanları ve savunmasız insanlarla çalışan diğer kişilere zorunlu aşıların uygulanacağını duyurdu.

AŞILANMAYAN SAĞLIK PERSONELİNE MAAŞ YOK

Macron, sözlerini "Durum kontrol altında. Ancak şimdi harekete geçilmezse vaka sayısı önemli ölçüde artacak ve hastaneye yatışlarda artış yaşanacak." şeklinde sürdürdü.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, eylülden itibaren aşısız personelin çalışmasına izin verilmeyeceği ve maaşlarının ödenmeyeceği konusunda uyardı.



Macron'un açıklamasından sonra aşı randevusundaki artışı gösteren tablo.

AŞILAMA YAVAŞLADI

Fransa'da nüfusun yaklaşık yarısına tekabül eden 35,5 milyon insan şimdiye kadar en az bir doz aşı yaptırdı.

Bununla birlikte Avrupa ülkesinde yürütülen aşılama kampanyasında son haftalarda yavaşlama olduğu belirtiliyor.