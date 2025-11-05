Fransa'da bir sürücü aracını yayaların üzerine sürdü

- Fransa'nın Oleron Adası'nda bir sürücü aracını yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürdü, 9 kişi yaralandı.
- İçişleri Bakanı Nunez, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ve sürücünün gözaltına alındığını açıkladı.
- Polis, 35 yaşındaki sürücünün akıl sağlığını araştırıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Fransa'da hareketli dakikalar...
Fransa'nın Oleron Adası'nda yaşanan korku dolu anlarda, bir sürücü aracını yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürdü.
9 YARALI
Olayda, 9 kişi yaralandı.
Yaşananlar sonrası İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Açıklamada Nunez, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini, 35 yaşındaki sürücünün ise gözaltına alındığını bildirdi.
POLİS, ŞÜPHELİNİN AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRIYOR
Fransız Le Parisien gazetesi, polisin şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığını araştırdığını aktardı.
BFM kanalının haberine göre de şüpheli, daha önce küçük suçlardan dolayı polisin tanıdığı bir isimdi.