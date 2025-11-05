Fransa'da bir sürücü aracını yayaların üzerine sürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'da hareketli dakikalar...

Fransa'nın Oleron Adası'nda yaşanan korku dolu anlarda, bir sürücü aracını yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürdü.

9 YARALI

Olayda, 9 kişi yaralandı.

Yaşananlar sonrası İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Açıklamada Nunez, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini, 35 yaşındaki sürücünün ise gözaltına alındığını bildirdi.

POLİS, ŞÜPHELİNİN AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRIYOR

Fransız Le Parisien gazetesi, polisin şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığını araştırdığını aktardı.

BFM kanalının haberine göre de şüpheli, daha önce küçük suçlardan dolayı polisin tanıdığı bir isimdi.