Hindistan'da savaş uçağı düştü

Assam eyaletinde kalkıştan bir süre sonra kaybolan savaş uçağının düştüğü bildirildi. Yetkililer konuya ilişkin, 60 kilometre uzağında düştüğü ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı açıklamasında bulundu.
Hindistan hava sahasında korkutan anlar...
Assam eyaletinde savaş uçağı, kalkıştan bir süre sonra düştü.
AÇIKLAMA YAPILDI
Hindistan Hava Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘Su-30MKI’ tipi savaş uçağının, Assam eyaletinin Jorhat kentinden havalandığı belirtildi.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Uçakla son temasın yerel saatle 19.42'de kurulduğu kaydedilen açıklamada, planlanan varış saatini geçen uçağın radardan çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, uçağın Jorhat kentinin yaklaşık 60 kilometre uzağında düştüğü ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)