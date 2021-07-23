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Fransa'da El Kaide nedeniyle terör alarmı

Fransa'da El Kaide nedeniyle terör alarmı

Fransa İçişleri Bakanlığı, terör örgütü El Kaide tarafından yayınlanan bir videoda Fransa'nın tehdit edilmesi üzerine tüm valiliklere teyakkuzda olmaları talimatını verdi.