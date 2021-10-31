Fransa'da Eric Zemmour protestosu şiddete dönüştü

Konferans için Nantes'a giden Zemmour, protestolarla karşılandı. Gösteriler sırasında polis araçları hedef alındı.

Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Eric Zemmour, ülkesinde sert tepkilere maruz kaldı.

2022'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağı tahmin edilen gazeteci ve yazar Zemmour'a karşı Nantes kentindeki gösterilerde şiddet olayları yaşandı.

ZEMMOUR KARŞITI GÖSTERİ

Nantes'te aralarında sendika üyeleri ve sarı yeleklilerin bulunduğu yüzlerce eylemci, bir konferans için kente gelen Zemmour'u protesto etmek için toplandı. Göstericiler, Zemmour karşıtı sloganlar attı.

Eylemcilerin, polis kordonunu aşarak konferansın yapılacağı salona yaklaştığı sırada olaylar çıktı.

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POLİS ARAÇLARINA SALDIRDILAR

Göstericiler polis araçlarına saldırırken, ekipler biber gazıyla müdahale etti.

Polis, Zemmour'un konferans vereceği salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan kentin birçok noktasında Zemmour karşıtı afişler asıldı.

"SEÇİLİRSEM MÜSLÜMAN İSİMLERİNİ YASAKLAYACAĞIM"

Eric Zemmour, konuk olarak katıldığı bir programda konuşurken, vaatlerindeki ırkçı söylemlerle tepkilerin odağına oturmuştu.

Zemmour, seçilirse özellikle Müslüman isimlerinin yasaklanması için sıkı önlemler alacağını belirterek, "Bir Fransız'ın, oğlu Muhammed'i arama hakkı olmayacak. Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağız." demişti.

