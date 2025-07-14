Fransa'da eşi yüzünden yıllarca tecavüze uğradı: Ülkenin en yüksek onur nişanını aldı

Fransa, 71 yaşındaki Dominique Pelicot’un akıllara durgunluk veren cinsel suçu nedeniyle uzun süre gündemden düşmemişti.

Eşini yıllarca bilinçsiz hale getirip, onlarca yabancı erkeğe tecavüz ettiren Dominique’in suçları, 2020 yılında kadınların etek altı görüntülerini çekerken yakalanmasıyla ortaya çıkmıştı.

Soruşturma sonucunda, Dominique’in eşine ait yüzlerce cinsel saldırı kaydı bulundu.

92 KİŞİ TECAVÜZ ETTİ

Polis, 72 farklı erkeğin en az 92 tecavüz vakasına karıştığını tespit etti.

Sanığın, geçmişte işlenen bir cinayet ve başka bir tecavüz vakasıyla da yargılandığı ortaya çıktı.

TECAVÜZCÜLERİNİN YARGILANMASINI SAĞLADI

Yıllarca bu saldırılardan habersiz yaşayan mağdur kadın Gisèle Pelicot, 2020'de polisten gelen bilgilendirme üzerine gerçeği öğrendi.

Ardından kamuoyuna açık duruşmalarda korkusuzca tanıklık yaparak, hem eşinin hem de 50'den fazla erkeğin yargılanmasını sağladı.

"UTANÇ MAĞDURDA OLMAMALI"

Cesaretiyle ülkenin gündemine oturan Pelicot, hem mağdur olup hem de tanıklık yapan ender isimlerden biri oldu.

Şimdilerde 72 yaşında olan Pelicot, “Utanç mağdurda değil, failde olmalı.” diyerek diyerek, adalet arayışını bir mücadeleye dönüştürdü.

ÜLKENİN EN YÜKSEK ONUR NİŞANINI ALDI

Bu cesur duruşu nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 72 yaşındaki Pelicot’ya Fransa’nın en yüksek nişanı olan Légion d’honneur şövalyeliğini verdi. Onur madalyasını, Bastille Günü öncesi düzenlenen resmi törende 589 isimle birlikte aldı.

Macron, Pelicot’nun cesaretinin yalnızca Fransa'yı değil, tüm dünyayı etkilediğini vurguladı. Onun tanıklığı sayesinde ülkede tecavüz yasalarında değişikliğe gidildi.

Gisèle Pelicot’nun yaşadıklarını kaleme aldığı bir anı kitabı ise 2026 başında yayımlanacak.