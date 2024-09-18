Fransa'nın konuştuğu cinsel istismar davasındaki baş sanık suçunu kabul etti Fransa'da eşini uyuşturarak yıllarca çok sayıda erkeğin cinsel istismarına uğrattığı iddiasıyla yargılanan baş sanık Dominique Pelicot, mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçları kabul etti.

AA

Fransa'yı sarsan bir tecavüz skandalı meydana gelmişti.

71 yaşındaki Dominique Pélicot'un, eşi Gisele Pélicot'un yemeğine uyuşturucu ilaç karıştırarak, internette tanıştığı 72 adama karısıyla cinsel ilişkiye girmeleri için 10 yıl boyunca para ödediği ortaya çıkmıştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Karısını uyuşturarak uyutmak ve 10 yıldan fazla bir süre boyunca onlarca erkekle birlikte ona cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Pelicot, 2 Eylül'de başlayan davadan bu yana verdiği ilk ifadesinde, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti.

"BEN DE TECAVÜZCÜYÜM: EŞİM BUNLARI HAK ETMİYORDU"

Pelicot, artık eski eşi olan Gisele'e tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan 50 sanıktan bahsederek, "Bu salondaki diğer kişiler gibi ben de cinsel istismarcıyım." dedi.

Pelicot, "Bu adamların hepsi ne yaptığımızı biliyordu, inkar edemezler. Eşimden çok memnundum. O bunları hak etmiyordu." diye ekledi.

"50 YIL BOYUNCA BUNU YAPABİLECEĞİNİ ASLA HAYAL EDEMEYECEĞİM BİR ADAMLA YAŞADIM"

Gisele Pélicot, "Tüm bunları dinlemek benim için zor. 50 yıl boyunca, bunu yapabileceğini asla hayal edemeyeceğim bir adamla yaşadım. Ona tamamen güvenmiştim." dedi.

KİMLİĞİNİN GİZLİ TUTULMASINDAN VAZGEÇTİ

Öte yandan Avignon şehrinde, 72 yaşındaki Gisele Pelicot'nun eşi Dominique Pelicot tarafından uyuşturularak onlarca erkek tarafından tecavüze uğratıldığına ilişkin dava ay başında görülmeye başlamış ve ülke gündeminde tepkilere yol açmıştı.

Gisele Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)