Fransa'da eylemciler çalıntı Lamborghini ile mağazaları yağmalıyor Fransa'da meydana gelen olaylarda, araç ve kamu binaları ateşe verilirken bir yandan da mağazalar yağmalanıyor.. Ülkeden gelen son görüntülerde ise olayın şiddetinin arttığı görülüyor..

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ensonhaber.com

Fransa'da büyük bir kaos hakim..

Ülkede bir polis memurunun dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki gence kurşun sıkarak ölümüne neden olması, gerilime neden oldu.

17 yaşındaki Nahel M. isimli gencin Afrika kökenli siyahi ve Müslüman olduğu öğrenildi.

Genci vuran polis memuru gözaltına alınarak görevinden uzaklaştırıldı. Acılı aileden özür dileyen polis, kasten adam öldürmekle suçlandı.

Nahel M.'nin ölümünün ardından başkent Paris başta olmak üzere diğer kentlerde göstericiler sokaklara döküldü.

Gencin ölümünün ardından ülkede adeta isyan çıktı, vatandaşlar sokaklara indi.

Öyle ki eylemciler cadde ve sokakları savaş alanına çevirdi.

Otomobiller, belediye binaları ateşe verildi.

Hükümetin günlerdir vatandaşları "sükunete" çağırmasına rağmen ülkede bu gece de olaylar devam ediyor..

4 gündür süren eylemlerde; Paris, Marsilya, Reims, Tours gibi çok sayıda kentte çok sayıda mağazalar yağmalandı.

Çalıntı Lamborghini ile mağaza yağmalıyorlar

Bu gece de devam eden eylemlerde ortaya yine can alıcı görüntüler çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eylemciler çalıntı bir Lamborghini marka otomobille mağazalara giriyor..

Lüks aracı adeta parçalayan eylemciler, girdikleri mağazalarda her şeyi yağmalıyor..