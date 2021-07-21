Fransa’da günlük vaka sayısı 20 bini geçti

Fransa Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 bin yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 911 bin 62’e ulaştığını açıkladı.

Fransa'da vaka sayılarında artış devam ediyor.

TOPLAM VAKA SAYISI 6 MİLYONA YAKLAŞTI

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 21 bin yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 911 bin 62’e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 22 kişinin korona nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 547’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 859’u yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 869 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 67 milyon 191 bin 681 kişi koronaya karşı aşılanırken, bunlardan 38 milyon 586 bin 991’ine tek doz aşı yapıldı.