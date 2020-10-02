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    Fransa'da günün korona bilançosu: 12 bin 148 vaka

    Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 12 bin 148 vaka belirlenirken toplam vaka sayısı 589 bin 653 oldu.
    • AA
    • 02.10.2020 - 21:53
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    Fransa'da günün korona bilançosu: 12 bin 148 vaka

    Fransa'da koronavirüs salgınında günlük  vaka sayıları 10 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

    Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 136 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 32 bin 155'e ulaştı.

    BİR GÜNDE 12 BİN VAKA

    Koronavirüs bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 12 bin 148 artışla 589 bin 653'e yükseldiği ülkede, 1276'sı yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 758 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

    Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 507 artarak 97 bin 778'e yükseldi.

    Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

    Fransa da günün korona bilançosu: 12 bin 148 vaka #1

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