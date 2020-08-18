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    Fransa'da iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi

    Koronavirüs salgınına karşı mücadele amacıyla 1 Eylül'den itibaren iş yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirildiği açıklandı.
    • İHA
    • 18.08.2020 - 19:02
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    Fransa'da iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi

    Koronavirüs salgınında 220 bine yakın insanın enfekte olduğu ve 30 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Fransa'da vaka sayısındaki artış yetkilileri harekete geçirdi.

    Ülkede virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla 1 Eylül'den itibaren iş yerlerinde maske takmak zorunlu kılındı.

    TÜM İŞ YERİ VE FABRİKALARDA GEÇERLİ

    Fransa Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, zorunluluğun birden fazla kişinin çalıştığı tüm iş yeri ve fabrikalarda ortak alanlarda geçerli olduğu belirtildi.

    Öte yandan salgında günlük vaka sayısının 3 bini geçtiği Fransa’da 20 Temmuz’da kamuya açık kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.

    Sağlık uzmanları ise geçtiğimiz haftalarda salgında durumun kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

    Fransa da iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi #1

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