Fransa'da, kaçak göçmenler kamp kurmasın diye birçok yere kaya döşendi

Fransa'da, kaçak göçmenler kamp kurmasın diye birçok yere kaya döşendi

Calais kentinde kaçak göçmenlerin kamp kurmasına engel olmak için birçok noktaya kaya döşendi.

Fransa’nın Calais kentinde, kaçak göçmenlerin kamp kurmasının engellenmesi için yeni bir adım atıldı.

Yeşil ve açık alanlar başta olmak üzere birçok merkezi noktaya, yüzlerce ton kaya parçaları yerleştirildi.

Belediyenin kaya parçaları için 45 bin euro bütçe ayırdığı kaydedildi. Fransız basını, kayaların 12 Eylül'den bu yana özellikle tren istasyonu yakınlarında bulunan Tuna ve Maas kıyılarındaki belirli noktalara bir metreden az aralıklarla döşendiğini bildirdi.

“Rahatsız edici kamplar istemiyorsak harekete geçmeliyiz”

AA’nın haberine göre; Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart açıklamasında, göçmenlerin kamp kurmasını engellemek amacıyla yaptıkları uygulamayı savunarak, "Kent merkezinde rahatsız edici kamplar istemiyorsak harekete geçmeliyiz." ifadesini kullandı.

İnsan hakları örgütlerinden kınama

Bölgedeki göçmenlere yardım eden insan hakları örgütleri, Calais yönetiminin İngiltere'ye geçmek isteyen göçmenlerin kamp kurmasını engellemek için böyle bir yönteme başvurmasını kınadı.

İnsan Hakları Gözlemcileri örgütü yetkilileri, kaya döşenen yerlerde yazın göçmenlerin yaşadığını ancak 3 Ağustos'tan bu yana bölgenin boşaltıldığını ve geçen haftaki büyük tahliyede göçmenlerin Maas iskelesine nakledildiğini belirtti.

“Göçmenler, ‘görünmez’ kılınmak isteniyor"

Yetkililer, kent merkezinde bazı noktaların ise örgütlerin göçmenlere yiyecek yardımı yapmasını engellemek için kayalarla çevrildiğini aktardı. Calais yönetiminin haziran ayında köprüleri, altlarında kalan göçmenleri kovmak için çitle çevirdiğini hatırlatan yetkililer, bunun göçmenleri merkezden uzaklaştırarak görünmez kılmayı hedeflediğini vurguladı.

Manş Denizi kıyısında bulunan Calais kentinde, denizi aşarak İngiltere'ye geçmek isteyen çok sayıda kaçak göçmen bulunuyor.