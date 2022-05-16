Fransa'da kapatılan Bilal Camisi'nin 'derhal' açılmasına karar verildi

İmam tarafından verilen vaazların radikal içerikli olduğu gerekçesiyle kapatılan Bilal Camisi'ne yönelik yapılan itirazları değerlendiren mahkeme, caminin 'derhal' açılmasına karar verildi.

Fransa’da Bilal Camisi, imam tarafından ‘radikal içerikli vaazlar’ verildiği gerekçesi ile İçişleri Bakanı Gerald Darmanin talimatıyla Aralık 2021’de kapatıldı.

Caminin kapatılmasından bu yana verilen hukuk mücadelesinde, Beauvais İdare Mahkemesi’nden çıkan karar ise caminin ‘derhal’ açılması oldu.

11 Mayıs’ta yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, valilik kararıyla kapatılan camiye ilişkin kararı hükme bağladı.

İnsan Hakları Avukatı Sefen Guez Guez, valiliğin kapatma kararının kentteki Müslümanların ibadet yerini kullanmalarını engelleyerek ibadet özgürlüğünü açıkça ve hukuka aykırı olarak ciddi şekilde ihlal ettiği yönünde karar verdiğini aktaran Guez Guez, mahkemenin caminin derhal açılmasına hükmettiği bilgisini paylaştı.

Cami yönetiminin toplu olarak istifası istendi

AA’nın haberine göre; Guez Guez, Beauvais (Bilal) Camisi yönetiminin valilikle irtibata geçerek caminin açılmasına yönelik çözüm odaklı teklifler sunduğunu ancak valiliğin bunu dikkate bile almadığını kaydetti.

Valiliğin dostane yaklaşım sergilemek yerine cami yönetiminin ve sorumlu dernek temsilcilerinin toplu olarak istifa etmesi talebiyle kendilerine karşılık verdiğini belirten Guez Guez, cami yönetiminin Müslüman çoğunluk tarafından seçildiğine dikkati çekti.

Kapatma kararı baştan beri yasalara aykırı

Guez Guez, kapatma kararının baştan beri yasalara aykırı olduğunu gerekli makamlara ilettiklerini ancak karardan geri adım atılmadığını vurguladı.

İtiraz üzerine yeniden açılan ikinci cami oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminde, ülkede son 1 yıldır camiler art arda kapatıldı. Bilal Camisi ise Pessac Camisi'nden sonra kapatma kararına yapılan itiraz üzerine açılması kararlaştırılan ikinci cami oldu.

Vaazların Hristiyanlara, eşcinsellere ve Yahudilere karşı mücadeleye teşvik ettiği iddiaları

Fransa'da 27 Aralık 2021'de İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talebiyle Beauvais kentindeki Bilal Camisi için imamı Islem Eddy Lecocq'in radikal içerikli ve teröre teşvik ettiği vaazlar verdiği gerekçesiyle kapatılma süreci başlatılmış, Oise Valiliği Bakan Darmanin'in talebi üzerine 14 Aralık'ta, yasal süreç başlatılan Bilal Camisi'nin 6 ay süresince kapatılması kararlaştırmıştı.

Caminin kapatılma gerekçesinde, imam Lecocq'un vaazlarında, radikal içerikli ifadeler kullandığı, Hristiyanlara, eşcinsellere ve Yahudilere karşı mücadeleye teşvik ettiği iddiaları yer almıştı. Caminin avukatı Samim Bolaky ise karara tepki göstererek, "İmamın, kendisine sorulan soruya cevaben mensup olduğu dinin hükümlerini paylaştığını, vaazlarının içeriğinin aşırıcılık olarak nitelendirilmeyeceğini." aktarmıştı.

Fransa'da 99 camide yapılan denetimler sonucunda 23'ü kapatılmış, bir kısmı hakkında da kapatılması için yasal süreç başlatılmıştı. Paris yönetimi, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerince eleştiriliyor.