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    Fransa'da kasaplar elektrik zammını protesto etti

    Başkent Paris’teki Ulusal Meclis yakınında toplanarak hükümetin elektrik fiyatlarına uyguladığı zammı protesto eden kasaplar, hükümetin bir an önce bu duruma bir çözüm bulmasını istiyor.
    • 29.11.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 16:43
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    Fransa'da kasaplar elektrik zammını protesto etti

    Avrupa'da elektrik fiyatlarında yaşanan artışa tepkiler sürüyor.

    Fransa'nın başkenti Paris'te kasaplar, yaşanan enerji krizi nedeniyle hükümetin elektrik fiyatlarına uyguladığı zamma tepki göstermek üzere Ulusal Meclis yanında bir araya geldi.

    Elektrik faturalarının geçtiğimiz yıla göre 2 katına çıktığını ve kepenk kapatmakla karşı karşıya kaldıklarını belirten protestocular, hükümetten sektöre güçlü destek vermesini talep etti.

    “Sağılacak inek değiliz”

    Yaklaşık 300 kasap ve şarküteri sahibi, önlükleri ve elektrik faturalarıyla birlikte gerçekleştirdiği protestoda, "Biz kasaplar ve müşterilerimiz, sağılacak inek değiliz" yazılı pankart taşıdı.

    Protestocular, hükümete uyarı için "ışıkları sembolik olarak söndürme" çağrısında bulundu.

    İHA’da yer alan habere göre, önemli bir kamu yardımı olmadan sektör artık yükselen fiyatlarla başa çıkamıyor.

    Fransa da kasaplar elektrik zammını protesto etti #1

    "Yakın zamanda iş yerimin kapısına kilit vuracağım"

    Gösteriye katılan ve Paris’in 7’nci bölgesinde kasap dükkanı bulunan Roger Legard, "Ortalama olarak ayda 12 bin euro elektrik faturası geliyor. Her seferinde zamlı geliyor. Yıllık ortalama 120 bin euro tutarında elektrik faturası ödemek zorunda kalıyorum. Cumhurbaşkanı Macron, bizlere yüzde 5 oranında destek verdiğini söylüyor, her ay farklı elektrik faturası yüzünden biz bu işin içinden çıkamayız. Yakın zamanda iş yerimin kapısına kilit vuracağım." dedi.

    Fransa da kasaplar elektrik zammını protesto etti #2

    Fransa da kasaplar elektrik zammını protesto etti #3

    Fransa da kasaplar elektrik zammını protesto etti #4


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