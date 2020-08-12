Fransa'da korona salgınında ikinci dalga: 2 bin 524 vaka

Fransa'da korona nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bin 371'e çıkarken, son 24 saatte 2 bin 524 yeni vaka bildirildi.

Koronavirüs salgını dünya genelinde belli ölçüde kontrol altına alınmışken, tedbirlerde gevşemeye gidilmesinin ardından, Avrupa ülkelerinde vaka sayılarında artış yaşanmaya başladı.

Fransa da o ülkelerden biri.

1 GÜNDE 2 BİN 524 VAKA

Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 524 artışla 229 bin 344'e yükseldi.

Son 24 saatte hastanelerde 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 371'e ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle 379'u yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 891 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 235 artarak 83 bin 472 oldu.

28 NİSAN'DAN BU YANA EN YÜKSEK RAKAM

Ülkede salgının gidişatı kötüleşmeye devam ederken, günlük vaka sayısı 28 Nisan'dan bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.