Fransa’da Laiklik Genel Meclisi kurulacak

Laiklik adına faaliyetler yürütülen ülkede, Ayrılıkçı İslam il Mücadele Yasası’ndan sonra, ülke çapında Laiklik Genel Meclisi kurulacağı duyuruldu.

Son günlerde Ulusal Meclis tarafından onaylanan ‘Ayrılıkçı İslam ile Mücadele Yasası’ ile gündeme gelen Fransa’da, laiklik adına yeni bir adım atıldı.

Birçok alanda başörtülü kadınların hayatına kısıtlama getirilmesinin yanı sıra Müslüman dernek ve vakıfların faaliyetlerine yönelik düzenlemeler de içeren adımlara ek olarak, Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, 'Laiklik Genel Meclisi' adı altında ülke çapında oturumlar düzenleneceğini duyurdu.

Schiappa, konuyla ilgili Fransız basınına röportaj verdi.

İLK TOPLANTI SALI GÜNÜ

Açıklamada söz konusu mecliste, entelektüeller, dernekler, sendikalar, gençler, filozoflar, yazarlar, akademisyenler ve din adamlarının bir araya gelerek Fransız laikliğini tartışacağı ifade edildi.

İlk oturumun başkent Paris’te salı günü Ulusal Sanat ve El Sanatları Konservatuarı'nda yapılacağını söyledi.

50 BİN GENÇ KATILACAK

Schiappa, yaza kadar ifade özgürlüğü, araştırma, gençlik, entegrasyon konuları çerçevesinde çok sayıda yuvarlak masa toplantısı ve atölye düzenleneceğini belirtti.

Bir çevrim içi platform kurulacağı ve 50 bin gencin fikrinin alınacağı ifade edildi.

“LAİKLİK DİNLERE KARŞI BASKI SİLAHI DEĞİLDİR”

Schiappa, "Laiklik, dinlere karşı baskı silahı değildir." değerlendirmesinde bulunarak, tüm fikirlerin Fransız laikliği etrafından kenetleneceğini ifade etti.

Schiappa tarafından oturumlara davet edilen dernek ve sendikalardan Fransa Demokratik Çalışma Federasyonu (CFDT), bu girişime katılmayı kabul etmedi.

“SÜREKLİ GÜNDEM YAPILMAMASI GEREKİYOR”

CFDT Ulusal Sekreteri Frederic Seve, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler yasa tasarısı zaten birçok sorunu beraberinde getirdi. Laikliğin sürekli gündem yapılmaması gerekiyor.”

Val-d'Oise milletvekili Aurelien Tache, atılan bu adımı sahte bir gösteri olarak nitelendirdi. Tache, girişimin durdurulmasını istedi.