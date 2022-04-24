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    Fransa'da Macron yeniden Cumhurbaşkanı oldu

    Fransa'da Macron yeniden Cumhurbaşkanı oldu

    Fransa'da yaklaşık 49 milyon seçmen, ikinci kez sandık başına gitti. Çıkan ilk sonuçlara göre Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı yarışını açık ara farkla kazandı.
    • 24.04.2022 - 21:05
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 21:20
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    Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu bugün gerçekleşti.

    İkinci turda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen karşı karşıya geldi.

    Macron yeniden Cumhurbaşkanı

    Sandık çıkış anketlerine göre, Macron yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi.

    16 puan farkla kazandı

    Sandıkların kapanmasının ardından yapılan ilk tahminlere göre Macron, cumhurbaşkanlığı yarışını açık ara farkla kazandı.

    Buna göre; Macron yüzde 58, Le Pen ise yüzde 42 oy aldı.

    Fransa da Macron yeniden Cumhurbaşkanı oldu #1

    Fransa da Macron yeniden Cumhurbaşkanı oldu #2


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