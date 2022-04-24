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Fransa'da Macron yeniden Cumhurbaşkanı oldu

Fransa'da Macron yeniden Cumhurbaşkanı oldu

Fransa'da yaklaşık 49 milyon seçmen, ikinci kez sandık başına gitti. Çıkan ilk sonuçlara göre Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı yarışını açık ara farkla kazandı.