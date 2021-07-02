Fransa’da Müslümanları hedef alan yasa tasarısına ikinci onay

Yeni maddelerin eklendiği tasarı, Fransız vekiller tarafından bir kez daha onaylandı.

Fransa’da Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle tartışmaların odağında olan ve "ayrılıkçı" yasa tasarısı olarak bilinen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" adlı yasa tasarısı, Ulusal Meclis'te yeniden oylamaya sunuldu.

Tasarı, Fransa'da kamu hizmetinin tarafsızlığını, aile eğitimi denetimini ve ibadethane kaynaklarının şeffaflığı gibi yeni maddelerin eklenmesinin ardından yapılan oylamada 23 kabul, 14 ret ve iki çekimser oyla kabul edildi.

TARTIŞMALI TASARI İKİNCİ KEZ ONAYLANDI

21 Temmuz'da yeniden Senato'da oylamaya sunulması beklenen tasarıya ikinci kez yeşil ışık yakılmış oldu.

Demokratik Hareket (MoDem) ve Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Partisi tarafından, tartışmalı yasa tasarısına "başörtülü seçim görevlilerinin yasaklanması" yönünde madde eklenmesi önerilmişti.





TASARININ İÇERİĞİ

Meclis tarafından reddedilen bu önerinin yanı sıra "düğünlerde kültürel dans ve yabancı bayrakların" yasaklanması da teklif edilmişti.

Öte yandan, tasarının 13 Şubat’ta kabul edilen bölümünde okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin, 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmasını, havuzlarda tesettür mayo giyilmesini ve resmi spor müsabakalarında başörtüsü kullanılmasını yasaklama gibi maddeler eklendi.