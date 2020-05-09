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    Fransa’da Nisan ayında bu yana en düşük ölüm oranı

    Fransa’da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 80 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 26 bin 310’a yükseldi.
    • İHA
    • 09.05.2020 - 21:23
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    Fransa’da Nisan ayında bu yana en düşük ölüm oranı

    Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa’da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor.

    FRANSA'DA SON 24 SAATTE 80 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

    Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 80 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bugünün rakamları  Fransa’da Nisan ayından bu yana en düşük ölüm oranı olarak kayıtlara geçti.


    ÖLÜ SAYISI 26 BİN 310

    Ülke genelinde korona virüs nedeniyle ölü sayısının 26 bin 310’a ulaştığı belirtildi. Bakanlık, yaşlı bakım evlerinde 9 bin 737 kişinin, hastanelerde ise 16 bin 573 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Fransa’da Nisan ayında bu yana en düşük ölüm oranı -1

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