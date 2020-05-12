- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- Fransa'da olağanüstü hal, 10 Temmuz'a kadar uzatıldı
Fransa'da olağanüstü hal, 10 Temmuz'a kadar uzatıldı
- Haber Merkezi
- 12.05.2020 - 14:51
Fransa'da, şimdiye kadar 177 binden fazla koronavirüs vakası ve yaklaşık 27 bin ölüm yaşandı.
Ülkede olağanüstü hali genişleten yasa bugün, ülke çapında kısıtlamaların kaldırılmasından bir gün sonra yürürlüğe girdi.
Olağanüstü hal, Paris yönetimine, olası ikinci bir koronavirüs dalgasından kaçınmak için birtakım önlemleri uygulama yetkisi veriyor.
OHAL, 10 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK
17 Mart'tan bu yana olağanüstü hal altında olan Fransa'da, yeni kararla birlikte bu durum 10 Temmuz'a kadar uzatıldı.
KARAR NEYİ BARINDIRIYOR
Karar; evden seyahat etmeyi 100 kilometreye kadar kısıtlama, toplu taşımada maskeleri zorunlu kılma, 10'dan fazla insanın bir araya gelmesini yasaklama gibi maddeler içeriyor.
Tasarı, geçtiğimiz hafta sonu parlamentodan geçti ve Anayasa Mahkemesi tarafından pazartesi günü incelendi.
KARANTİNA KARARINA DÜZENLEME
Mahkeme, hükümetin bir yargı kararı olmaksızın denizaşırı yolcular için karantinaya izin verilmesi gibi bazı hükümleri kaldırdı.
Ayrıca, henüz geliştirilmemiş bir izleme sisteminde toplanacak kişisel verilerin gizlilik koruması güçlendirildi.
FRANSA'DA KADEMELİ NORMALLEŞME
Fransa, 50 günden fazla bir sürenin ardından ilk kez pazartesi günü kısıtlamaları gevşetmeye başladı.
Başkent Paris'te trafik akışı yeniden ünlü Şanzelize Caddesi'nde başladı ve dükkanlar kapılarını açtı.