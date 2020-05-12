Fransa'da olağanüstü hal, 10 Temmuz'a kadar uzatıldı

Paris yönetimi, ikinci koronavirüs dalgası endişesi nedeniyle yeni bir karar aldı.

Fransa'da, şimdiye kadar 177 binden fazla koronavirüs vakası ve yaklaşık 27 bin ölüm yaşandı.

Ülkede olağanüstü hali genişleten yasa bugün, ülke çapında kısıtlamaların kaldırılmasından bir gün sonra yürürlüğe girdi.

Olağanüstü hal, Paris yönetimine, olası ikinci bir koronavirüs dalgasından kaçınmak için birtakım önlemleri uygulama yetkisi veriyor.

OHAL, 10 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

17 Mart'tan bu yana olağanüstü hal altında olan Fransa'da, yeni kararla birlikte bu durum 10 Temmuz'a kadar uzatıldı.

KARAR NEYİ BARINDIRIYOR

Karar; evden seyahat etmeyi 100 kilometreye kadar kısıtlama, toplu taşımada maskeleri zorunlu kılma, 10'dan fazla insanın bir araya gelmesini yasaklama gibi maddeler içeriyor.

Tasarı, geçtiğimiz hafta sonu parlamentodan geçti ve Anayasa Mahkemesi tarafından pazartesi günü incelendi.

KARANTİNA KARARINA DÜZENLEME

Mahkeme, hükümetin bir yargı kararı olmaksızın denizaşırı yolcular için karantinaya izin verilmesi gibi bazı hükümleri kaldırdı.

Ayrıca, henüz geliştirilmemiş bir izleme sisteminde toplanacak kişisel verilerin gizlilik koruması güçlendirildi.

FRANSA'DA KADEMELİ NORMALLEŞME

Fransa, 50 günden fazla bir sürenin ardından ilk kez pazartesi günü kısıtlamaları gevşetmeye başladı.

Başkent Paris'te trafik akışı yeniden ünlü Şanzelize Caddesi'nde başladı ve dükkanlar kapılarını açtı.