Fransa'da patlama: 3 yaralı

Bordeaux şehri sabah saatlerinde şiddetli bir patlama sarsıldı. Bölgede meydana gelen patlamanın, gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlendi. Patlamanın etkisi ile çevre binalarda maddi hasar oluştu.

Fransa'nın Bordeaux şehrindeki 68 rue Borie Caddesi'nde sabah saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi.

Bir garajda meydana gelen patlamanın nedeni, ilk bulgulara göre gaz sıkışması olarak açıklandı.

BİNALAR YIKILDI

Patlamanın ardından, Bordeaux İtfaiye teşkilatı olay yerine intikal etti. Patlamanın etkisiyle 3 bina yıkıldı.

Birçok mağaza zarar gördü.

3 YARALI, 2 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Bölgede, önlem nedeniyle gaz akışının kesildiğini kaydeden itfaiye ekipleri, “50 kişilik itfaiye ekibimiz ile müdahalede bulunuyoruz. 3 yaralımız var. İki kişi enkaz altında, arama çalışmaları yürütülüyor. Bazı yerleşim yerlerinde de tahliye sürüyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.