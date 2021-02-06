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    Fransa'da patlama: 3 yaralı

    Bordeaux şehri sabah saatlerinde şiddetli bir patlama sarsıldı. Bölgede meydana gelen patlamanın, gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlendi. Patlamanın etkisi ile çevre binalarda maddi hasar oluştu.
    • DHA
    • 06.02.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 13:38
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    Fransa'da patlama: 3 yaralı

    Fransa'nın Bordeaux şehrindeki 68 rue Borie Caddesi'nde sabah saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi.

    Bir garajda meydana gelen patlamanın nedeni, ilk bulgulara göre gaz sıkışması olarak açıklandı.

    BİNALAR YIKILDI

    Patlamanın ardından, Bordeaux İtfaiye teşkilatı olay yerine intikal etti. Patlamanın etkisiyle 3 bina yıkıldı.

    Birçok mağaza zarar gördü.

    Fransa da patlama: 3 yaralı #1

    3 YARALI, 2 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

    Bölgede, önlem nedeniyle gaz akışının kesildiğini kaydeden itfaiye ekipleri, “50 kişilik itfaiye ekibimiz ile müdahalede bulunuyoruz. 3 yaralımız var. İki kişi enkaz altında, arama çalışmaları yürütülüyor. Bazı yerleşim yerlerinde de tahliye sürüyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

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    Fransa da patlama: 3 yaralı #3

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