Fransa'da polisten mülteci kampına sert müdahale

Göçmenlerin kurduğu yüzlerce çadırı dağıtan polis, uyguladığı şiddetle tepki topladı.

Fransa'da mülteciler, polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı.

Çoğunluğunu Afganistanlıların oluşturduğu belirtilen kalacak yerleri olmayan mülteciler, bir yardım kuruluşunun desteğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 500 çadır kurdu.

FRANSIZ POLİSİ ŞİDDET UYGULADI

Fransız polisi, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı. Polislerin, mültecilere şiddet uyguladığı anlar kaydedildi. Sığınmacılara destek verenler, "Bırakın uyusunlar" sloganları attı.

Polis, ortaya çıkan görüntüleri meydandaki yerleşimin yasa dışı olduğunu söyleyerek savundu. Gazeteciler de polis şiddetine uğradıklarını aktardı.

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"GÖRÜNTÜLER ŞOKE EDİCİ"

Göçmenlerin, geçen hafta da Stade de France yakınlarında kaldıkları kamptan polis tarafından uzaklaştırıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polis operasyonuyla ilgili görüntülerin "şoke edici" olduğunu ifade etti. Darmanin, "Vali'den yarın öğlene kadar gerçeklerle ilgili ayrıntılı bir rapor talep ettim. Daha sonra konuyla ilgili karar vereceğim." dedi.