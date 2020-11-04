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- Fransa'da sağlık alanındaki OHAL süresi uzatıldı
Fransa'da sağlık alanındaki OHAL süresi uzatıldı
- AA
- 04.11.2020 - 08:28
Fransa'da mart ayında 2 ay süreliğine sağlık alanında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) hükümetin yayınladığı kararnameyle 17 Ekim'de yeniden uygulamaya konulmuştu.
Dün gece Ulusal Meclis'te, hükümetin 17 Ekim'de sağlık alanında ilan ettiği OHAL süresinin koronavirüs salgınındaki vaka artışı nedeniyle 16 Şubat 2021'e kadar uzatılması oylamaya sunuldu.
14 ARALIK'TA SONA ERECEK
Parlamentoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) milletvekillerinin yeterli sayıda yer almaması nedeniyle OHAL'i uzatma önerisi muhalefetin oylarına takılarak ancak 14 Aralık'a kadar uzatılabildi.
İktidar milletvekillerinin salgınla mücadele kapsamında sağlık alanındaki OHAL'in uzatılması önerisine karşın muhalefet salgına rağmen Noel'de herkesin ailesiyle vakit geçirmesini ileri sürdü.
Hükümetin kendi önerisinin görüşüldüğü oturumda iktidar partisinin tam kadro olarak mecliste bulunmaması ve oylamada çoğunluğu muhalefete kaptırması ülkede tepki topladı.