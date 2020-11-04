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Fransa'da sağlık alanındaki OHAL süresi uzatıldı

Fransa'da sağlık alanındaki OHAL süresi uzatıldı

Ülkede sağlık alanındaki OHAL süresinin uzatılması parlementoda oylanırken, iktidar milletvekillerinin tam kadro olarak yer almaması nedeniyle süre ancak 14 Aralık'a kadar uzatılabildi.