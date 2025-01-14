Fransa'da sahte Brad Pitt tarafından 830 bin euro dolandırıldı

Haber Merkezi

Fransa'da yaşanan bir dolandırıcılığın hikayesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Anne isimli 53 yaşındaki bir kadın, sosyal medya üzerinden dolandırıldı.

830 bin euro kaybeden kadının dolandırılma hikayesinin detayları ise oldukça ilgi çekici.

Anna, kendini ünlü oyuncu Brad Pitt olarak tanıtan bir dolandırıcıya kandı ve gerçekten ünlü bir oyuncu ile sevgili olduğuna inandı.

BRAD PITT'LE SEVGİLİ OLDUĞUNU SANDI

2023 yılından itibaren FaceBook üzerinden dolandırıcıyla yazışan Anna, dolandırıcının hep meşgul olduğunu söylemesi üzerine hiç telefonla konuşamadıklarını söyledi.

Dolandırıcı ise, Anna'nın durumu öğrenmemesi için yapay zeka ile videolar oluşturarak yaşlı kadına attı.

DOLANDIRICI İÇİN MİLYONER KOCASINI BIRAKTI

Aylar sonra dolandırıcı, Anne'e evlenme teklif etti ve bu da Fransız kadının milyoner kocasından boşanmasına neden oldu.

Sahte “Brad Pitt”, kanser tedavisi, gümrük vergisi ve lüks hediye masrafları gibi bahanelerle Anne’den yüz binlerce euro talep etti.

Anne, evlilik teklifleri ve video montajlarla inandırıcı hale getirilen bu sahte ilişkiye kendini kaptırdı. Dolandırıcılığın farkına varması tam sekiz ay sürdü.

'KANSERİM' DEDİ SÖMÜRDÜ

Eşiyle boşanan Anne, bu süreçte yaklaşık 800 bin euro tazminat aldı.

Bunu öğrenen dolandırıcı, böbrek kanseri olduğunu ve tedavi masraflarını karşılayamadığını söyleyerek Anne’den para istemeye başladı.

Pitt'in yapay zeka tarafından oluşturulan hastane yatağındaki fotoğraf ve videolarını gönderdi.

GERÇEK SEVGİLİSİNİ GÖRÜNCE ANLADI

Fransız kadın, gerçek Brad Pitt'in yeni kız arkadaşı Ines de Ramon ile fotoğraflarını gördükten sonra kandırıldığının farkına vardı.

Anne, 2024'te bir şikayette bulunarak dünyasını altüst eden bir dava açtı.

Polis dolandırıcıyı aramaya devam ederken, Anne'in ise şu anda bir klinikte şiddetli depresyon tedavisi gördüğü belirtildi.