Fransa'da sel felaketi

Yağışın şiddetini artırmasının ardından bazı şehirlerde hayat durma noktasına geldi. Sel felaketinde bir kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Şiddetli yağış Avrupa'da bir kez daha etkisini gösterdi.

Fransa’nın güneyinde bulunan Gard ilinde etkili olan yağış, sel ve su baskınlarını beraberinde getirdi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Bazı evlerde ağır hasar oluştu.

Nimes-Montpellier arasındaki A9 otoyolunun bir kısmı trafiğe kapandı, iki şehir arasındaki demiryolu trafiği de kesintiye uğradı. Dolu yağışının görüldüğü Gard ilinde rüzgarın hızı saatte 105 kilometreye ulaştı.

BİR KİŞİ KAYIP

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sel ve şiddetli rüzgardan etkilenen bölgelere gerçekleştirdiği ziyarette bir kişinin kayıp olduğunu, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Darmanin, şehir genelinde 900 itfaiyecinin görevlendirildiğini belirtti.

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OKULLAR BUGÜN KAPALI

"Belediyelerin mümkün olan en kısa sürede sigorta talebinde bulunabilmeleri konusunda doğal afet durumunu ilan etmek için doğal afet komisyonuyla görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gard Valiliği, bölgedeki tüm devlet ve özel okulların bugün kapalı olacağını duyurdu.