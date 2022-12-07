Fransa'da set üstü ocak ve el feneri satışları arttı

Avrupa ülkesinde ortaya çıkan elektrik kesintisi riski, bazı ürünlerin satışını katladı.

Fransa'da, soğuk havaların kendini göstermeye başlamasıyla birlikte enerji krizi tehlikesi de ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına rağmen, ülkede kış aylarında elektrik kesintisi riski giderek artıyor.

Elektrik kesintisi riski

Bu durum, Avrupa ülkesinde birçok malzemenin satışında patlama yaşanmasına neden oldu.

Fransa'da elektrik kesintisi riski nedeniyle vatandaşlar, set üstü ocak ve el fenerlerine akın ediyor.

Tüplü set üstü ocak satışları 10 kat arttı

RMC'nin haberine göre, tüplü set üstü ocak, el feneri, güneş panelli portatif ısıtıcı ve aydınlatıcılar ile kamp tüplerinin satışı, son 10 günde geçen yılın aynı dönemine göre 10 kat arttı.

Ayrıca vatandaşların elektronik malzeme satan mağazalardan jeneratör talepleri de artış gösterdi.

Macron: Büyük bir ülkeyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki elektrik üretimine ilişkin abartılı korku senaryolarının üretildiğini savunmuş, "Biz büyük bir ülkeyiz, harika bir enerji modelimiz var, savaşa rağmen bu kışı (sorunsuz) sürdüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Fransa'da, Rusya'nın ülkeye gaz arzını kesmesi ve birçok nükleer santralin bakımda olması nedeniyle elektrik üretiminde düşüş yaşanıyor.

Kömür santrali yeniden faaliyette

AA'nın haberine göre, hükümet, daha önce işletilmesini durdurduğu Saint-Avold'daki kömür santralini tepkilere rağmen yeniden faaliyete geçirmişti.

Enerji üretiminin önemli oranda nükleer santrallerle sağlandığı Fransa'da, evlerde kullanılan ocak ve ısıtıcıların büyük çoğunluğu elektrikle çalışıyor.