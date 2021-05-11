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- Fransa’da son 24 saatte 19 bin 791 yeni vaka
Fransa’da son 24 saatte 19 bin 791 yeni vaka
Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 19 bin 791 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 800 bin 170’e ulaştığı bildirildi.
- İHA
- 11.05.2021 - 23:30
Fransa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.
TOPLAM VAKA SAYISI 6 MİLYONA YAKLAŞTI
Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 19 bin 791 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 800 bin 170’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 251 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 106 bin 935’e yükseldiği aktarıldı.
Ülke genelinde 4 bin 743’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 28 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
8 MİLYON KİŞİYE İKİNCİ DOZ YAPILDI
Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 26 milyon 749 bin kişi koronavirüse karşı aşılanırken, bunlardan 18 milyon 505 bin 785’ine tek doz, 8 milyon 243 bin 215’ine ise iki doz aşı yapıldı.