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    Fransa’da son 24 saatte 2 bin 320 yeni vaka

    Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 2 bin 320 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 762 bin 322’e ulaştığı bildirildi.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 21:49
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    Fransa’da son 24 saatte 2 bin 320 yeni vaka

    Fransa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

    Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 320 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 762 bin 322’e ulaştığı bildirildi.

    33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Son 24 saatte 33 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 862’e yükseldiği aktarıldı.

    Ülke genelinde bin 509’u yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 771 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

    AŞILAMADA SON DURUM

    Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 50 milyon 279 bin 619 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 32 milyon 677 bin 781’ine tek doz, 17 milyon 601 bin 838’ine ise iki doz aşı yapıldı.

    Fransa’da son 24 saatte 2 bin 320 yeni vaka #1

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