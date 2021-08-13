Fransa’da son 24 saatte 26 bin 456 yeni vaka görüldü

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte 26 bin 456 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Koronavirüs tedbirlerine karşılık halkın protestolarıyla zor zamanlar geçiren Fransa'da vaka sayıları açıklandı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

SON 24 SAATTE 26 BİN 456 YENİ VAKA

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 bin 456 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 425 bin 436'a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 74 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının, 112 bin 607’e yükseldiği aktarıldı.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 80 milyon 557 bin 682 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 46 milyon 109 bin 683'üne tek doz aşı yapıldı.



