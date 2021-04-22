Fransa’da son 24 saatte 34 bin 318 yeni vaka

Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 34 bin 318 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 408 bin 606’ya ulaştığı bildirildi.

Fransa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 34 bin 318 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 408 bin 606’ya ulaştığı bildirildi.

283 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Son 24 saatte 283 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 102 bin 164’e yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 5 bin 981’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 634 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILAMADA SON DURUM

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 18 milyon 727 bin 96 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 13 milyon 526 bin 306’sına tek doz, 5 milyon 200 bin 790’ına ise iki doz aşı yapıldı.