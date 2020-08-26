Fransa'da son bir günde 3 bin 304 korona vakası tespit edildi

Fransa'da son bir günde 3 bin 304 korona vakası tespit edildi

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 3 bin 304 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 248 bin 158'e ulaştığı bildirildi.

Avrupa'da koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi giderek büyüyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 304 vaka kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 248 bin 158'e yükseldiği bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 30 BİN 544'E ULAŞTI

Açıklamada, 4 bin 600 kişinin hastanede tedavi edildiği belirtildi. Ülke genelinde son 24 saatte korona nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının da 30 bin 544'e ulaştığı kaydedildi.

KAMUYA AÇIK ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU

Ülkede artan vaka sayıları ardından Marsilya kentinde maske zorunluluğunun kapsamı genişletildi. Kamuya açık kapalı alanda maske zorunluluğunun bulunduğu kentte yarından itibaren 11 yaş üstü herkesin kamuya açık tüm alanlarla maske takması zorunlu kılındı.

Fransa’nın güneydoğusunda Akdeniz sahilinde bulunan Marsilya'da bar, restoran ve tüm gıda malzemesi satılan iş yerlerinin yerel saat ile 23.00-06.00 arası kapalı kalmasına karar verildi.

Öte yandan ülke genelinde 20 Temmuz’dan beri kamuya açık kapalı alanlarda maske mecburiyeti getirilmiş, daha sonra vaka sayısının artışı ile farklı şehirlerde yoğun bölgelerde maskesiz dolaşmak yasaklanmıştı.