Fransa'da sular durulmuyor! Elektronik mağazalarını talan ettiler Ülkede çıkan karışıklık sürerken bir kesim yağmalama olaylarını sürdürüyor. Başkent Paris'te elektronik mağazalarının yağmalandığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Fransa’da 27 Haziran günü büyük bir kriz baş gösterdi.

Başkent Paris’te 17 yaşındaki gencin Fransız polisi tarafından vurularak öldürülmesi sonrasında ülke birbirine girdi.

Gencin öldürülmesine tepki gösteren öfkeli halk sokağa indi.

Birçok şehirde ayaklanan Fransızlar sokakları ateşe verdi.

Ultra milliyetçi kesimin de sokağa inmesi ile iki grup arasında korkunç saldırılar başladı.

Tüm dünyanın nefesini tutarak takip ettiği Fransa’da sular durulmuyor.

Her geçen gün saldırı boyutu daha da artarken sayısız kişi gözaltına alındı.

Elektronik mağazalarını talan ettiler

Marketler ve dükkanlar yağmalanırken konuya bir örnek de Paris’ten geldi.

Başkentte hedef elektronik mağazalarıydı.

Durumdan istifade eden insanlar elektronik mağazalarını talan etti.

Yağmalama görüntüleri ise saniye saniye sosyal medyada paylaşıldı.