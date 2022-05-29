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Fransa’da ‘uçan adam’ 15 metre yüksekten göle çakıldı

Fransa’da ‘uçan adam’ 15 metre yüksekten göle çakıldı

“Uçan adam” olarak tanınan Franky Zapata, “Flyboard” ismini verdiği uçan kaykayı ile gösteri yaptığı esnada, 15 metre yüksekten göle düştü. Zapata’nın tedavi gördüğü öğrenildi.