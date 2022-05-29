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    Fransa’da ‘uçan adam’ 15 metre yüksekten göle çakıldı

    “Uçan adam” olarak tanınan Franky Zapata, “Flyboard” ismini verdiği uçan kaykayı ile gösteri yaptığı esnada, 15 metre yüksekten göle düştü. Zapata’nın tedavi gördüğü öğrenildi.
    • 29.05.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 17:45
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    Fransa’da ‘uçan adam’ 15 metre yüksekten göle çakıldı

    Fransa’da “uçan adam” ismiyle nam salan Franky Zapata, “Flyboard” ismini verdiği uçan kaykayı ile Biscarrosse bölgesinde gösteri yaptığı esnada Biscarrosse Gölü’ne çakıldı.

    15 metreden düştü

    Kontrolünü kaybederek 15 metre yüksekten göle düşen Zapata, hastaneye kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre Zapata’nın tedavi süreci devam ediyor.

    Manş Denizi üzerinden 22 dakikada geçti

    Fransa’da her yıl 14 Mayıs’ta kutlanan Bastille Günü’nde kendi tasarımı olan uçan kaykayı ile uçuş yapan Zapata, 3 hafta sonra Manş Denizi üzerinden 22 dakikada geçişiyle akıllara kazınmıştı.

    Fransa’da ‘uçan adam’ 15 metre yüksekten göle çakıldı ViDEO

    Fransa’da ‘uçan adam’ 15 metre yüksekten göle çakıldı #1

    Fransa’da ‘uçan adam’ 15 metre yüksekten göle çakıldı #2

    Fransa’da ‘uçan adam’ 15 metre yüksekten göle çakıldı #3


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