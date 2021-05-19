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    Fransa'da yapılan ankette Le Pen, Macron'u geçti

    Fransa'da yapılan ankette Le Pen, Macron'u geçti

    Fransa'da araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre, bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koltuğunu Le Pen'e kaptırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2021 - 21:05
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 21:12
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    Europe Elects araştırma şirketi tarafından Fransa'da yapılan "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?" anketinin sonuçları yayınlandı.

    ANKETE GÖRE, LE PEN CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

    Anket sonuçlarına göre, Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen, yüzde 29 ile  Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u geçerek zirvede yer aldı.

    MACRON, YÜZDE 27 OY ALDI

    Macron ise, yüzde 27 oy ile listede ikinci sırada yer aldı.

     

    Fransa da yapılan ankette Le Pen, Macron u geçti #1

    Fransa da yapılan ankette Le Pen, Macron u geçti #2

    Fransa da yapılan ankette Le Pen, Macron u geçti #3

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