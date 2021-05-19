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Fransa'da yapılan ankette Le Pen, Macron'u geçti

Fransa'da yapılan ankette Le Pen, Macron'u geçti

Fransa'da araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre, bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koltuğunu Le Pen'e kaptırıyor.