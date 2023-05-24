Fransa'dan kısa mesafe iç uçuş seferlerini yasaklama kararı
AA

Fransa, kendi şehirleri arasında eğer ulaşımı varsa bunun tercih edilmesini desteklemek için seferlerinin yapılmasına kısıtlama getirdi.

Böylelikle, sera gazı salınımını azaltma politikası için temel adım oluşturması planlıyor.

Fransa, kendi ülkesinin sınırları içinde 2,5 saatin altında kalan seferlerin yapılmasını yasakladı.

Yasak 3 yıl boyunca geçerli olacak.

2,5 saatin altındaki iç uçuş seferleri yapılmayacak

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, ülkede trenle alternatifi bulunan 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferleri yasaklandı.

Yasak, Nantes, Bordo, Lyon ve Paris-Orly arasında uygulanacak

Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararla Nantes, Bordo, Lyon ve Paris-Orly arasındaki uçuş seferlerine yasak getirildiğini belirtti.

Fransa'dan kısa mesafe iç uçuş seferlerini yasaklama kararı

"Dünyada bir ilk"

Fransız Bakan, bu adımın dünyada bir ilk olduğunu ifade ederek bunun, hükümetin, daha az sera gazı salan ulaşım türlerine teşvik etme politikasıyla örtüştüğünü vurguladı.