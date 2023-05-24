Fransa'dan kısa mesafe iç uçuş seferlerini yasaklama kararı Hava yollarında daha önce karşılaşılmamış bir karara imza atan Fransa, sera gazını azaltmak için 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferlerine yasak getirildiğini duyurdu.

AA

Fransa, kendi şehirleri arasında eğer tren ulaşımı varsa bunun tercih edilmesini desteklemek için uçak seferlerinin yapılmasına kısıtlama getirdi.

Böylelikle, sera gazı salınımını azaltma politikası için temel adım oluşturması planlıyor.

Fransa, kendi ülkesinin sınırları içinde 2,5 saatin altında kalan seferlerin yapılmasını yasakladı.

Yasak 3 yıl boyunca geçerli olacak.

2,5 saatin altındaki iç uçuş seferleri yapılmayacak

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, ülkede trenle alternatifi bulunan 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferleri yasaklandı.

Yasak, Nantes, Bordo, Lyon ve Paris-Orly arasında uygulanacak

Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararla Nantes, Bordo, Lyon ve Paris-Orly arasındaki uçuş seferlerine yasak getirildiğini belirtti.

"Dünyada bir ilk"

Fransız Bakan, bu adımın dünyada bir ilk olduğunu ifade ederek bunun, hükümetin, daha az sera gazı salan ulaşım türlerine teşvik etme politikasıyla örtüştüğünü vurguladı.