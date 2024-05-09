Standart & Poor's Türkiye'nin kredi notunu ikinci kez artırmak için olumlu sinyaller veriyor Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken gözler kurumun bundan sonraki adımlarına yöneldi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye'nin kredi notunu ardı ardına artırdı.

Mart ayında not artışına giden Fitch Ratings'in ardından merkezi ABD'de New York'ta bulunan uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) da 11 yılın ardından Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltti.

Türkiye’nin gelecek dönemdeki olası not artışı hakkında değerlendirmede bulunan S&P yetkilisi, ikinci bir not artışı için rezervlerin takip edileceğini açıkladı.

"Türkiye’nin net rezervlerine bakacağız"

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye’nin kredi notu hakkında Bloomberg HT’ye yaptığı değerlendirmede, bir not artışı daha olması için Türkiye’nin net rezervlerine bakacaklarını belirtti.

Türkiye’nin gelecek dönemdeki olası not artışı hakkında değerlendirmede bulunan Gill, “Bir not artışı daha olması için Türkiye’nin net rezervlerine bakacağız. Türkiye ekonomisinde sert inişi göz ardı etmiyoruz.” dedi.

"Türkiye ekonomisinde sert inişi göz ardı etmiyoruz"

Gill, açıklamalarında ayrıca Türkiye ekonomisinde sert iniş senaryosunu “göz ardı etmediklerini” ifade etti.

Türkiye ekonomisi değerlendirdi

Bloomberg HT’ye konuk olan S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye’de hane halkında dolarizasyon var"

Gill, konuşmasında Türkiye’de hane halkında dolarizasyon olduğunu gördüklerini belirtti.

"Cari açığın milli gelire oranının yüzde 2'nin altına gelmesini bekliyoruz"

Gill, açıklamalarında cari açığın milli gelire oranının yüzde 2'nin altına gelmesini beklediklerini söyledi.

"Büyümenin yüzde 1,1-1,3 civarında olmasını bekliyoruz"

Gill, Türkiye’deki dolarizasyon ve büyüme beklentisine ilişkin olarak, şu görüşü savundu:

Büyüme hedeflerimize ve istatistiksel olarak 2024’teki baz etkisini dışarıda bırakırsak, biz büyümenin yüzde 1,1-1,3 civarında olmasını bekliyoruz.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi: 34-35 lira arasında

Ekonomi mevcut koşullarda bu kadar dolarize olmuşken, kur şu anda en önemli çıpalardan biri olacak. Dolar/TL’de yıl sonunda 34-35 seviyesini öngörüyoruz.

Hükümetin TL’yi istikrarlı tutma çabası

Geçen yıl yaşanan asgari ücret artışının marjları düşürdüğünü kaydeden Gill, bu yıl hükümetin TL’yi istikrarlı tutma çabasında olabileceğini söyledi.

Bu yıl asgari ücrete ikinci zam olmayacağı görüşü

“Baz senaryomuz bu yıl asgari ücrete ikinci zam olmayacağı yönünde.” diyen Gill, bunun enflasyon için kritik bir süreci beraberinde getireceğini ve 2025’in kur beklentilerini de şekillendirebilecek bir gelişme olacağını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)