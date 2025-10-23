Fransa'dan, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad için üçüncü kez tutuklama emri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İşkence ve infaz rejiminin devrik lideri: Beşar Esad...

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Paris yerel mahkemesi, Esed’i insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklıkla suçlayarak yeni bir yakalama emri yayımladı. Karar, Fransız Yargıtayı’nın 25 Temmuz’da daha önceki tutuklama kararını iptal etmesinin ardından geldi.

DAHA ÖNCE İKİ DEFA TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

Paris'teki mahkeme, 2021'de, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde 2013'te yapılan kimyasal saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.

Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM), avukatlardan oluşan Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI) ve Suriye'deki insan hakları ihlallerini kayıt altına alan Suriye Arşivi'nin şikayeti üzerine açılan soruşturma kapsamında mahkeme, Esed hakkında ilk kez 15 Kasım 2023'te tutuklama emri çıkarttı.

DOĞU GUTA YERLE BİR EDİLDİ

Mahkeme, Esed'i, 2013'teki Doğu Guta kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ile savaş suçuna ortaklık etmekle suçladı.

Aynı suçlamalarla Esed hakkındaki 2. tutuklama emri ise 20 Ocak'ta çıkarıldı.

Öte yandan, Fransız Yargıtayı, 25 Temmuz'da alt mahkemenin 15 Kasım 2023'te Esed hakkında tutuklama emri çıkarılmasına ilişkin kararını bozdu. Yargıtay, savaş suçu ya da insanlığa karşı suçlara ortaklık şüphesi olmasında dahi devlet liderlerinin dokunulmazlığına istisna getirilemeyeceğine hükmetti.

DOĞU GUTA KATLİAMI

Suriye yönetimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'ün üzerinde sivili öldürdü.

Katliamda, çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil de zehirli gazlardan etkilendi.

Doğu Guta, 2018'de de Suriye yönetiminin en sıkı ablukayı uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline geldi.

217 KEZ KİMYASAL SİLAHLI SALDIRI

Bölgedeki muhalifler, Şam yönetimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kaldı.

5 yıllık kuşatmadan çıkan siviller, halihazırda ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının raporuna göre, Şam yönetimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenledi.