Fransa'dan Türkiye raporu: Savunma ürünleri ihracatında çarpıcı ilerleme gösteriyor

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarıları Avrupa ülkelerinin radarında.

Fransa Savunma Bakanlığı tarafından Parlamentoya Fransa'nın 2025 yılı silah ihracat raporu sunuldu.

Raporda silah pazarında rekabet ortamının son dönemlerde önemli ölçüde değiştiği dile getirildi.

TÜRKİYE'YE DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda, ABD, Rusya, Almanya gibi sektörün önde gelen silah ihracatçılarının yanı sıra savunma ürünlerini giderek geliştiren Çin, Güney Kore ve Türkiye gibi "yeni aktörlerin de silah pazarında giderek daha fazla söz sahibi olduğunun" altı çizildi.

Türkiye'nin "son on yılda en büyük on küresel ihracatçı arasında en etkileyici ilerlemelerden birini katettiği" vurgulanan raporda, Ankara’nın "silah endüstrisinin gelişimine büyük yatırımlar yapmayı sürdürdüğü" kaydedildi.

"2024'TE YENİ BİR REKORA İMZA ATTI"

Raporda, "(Türkiye silah endüstrisi) özellikle çok sayıda insansız hava aracı (İHA) sözleşmesiyle ihracatta 2023'e kıyasla yüzde 80'lik bir artış göstererek 2024'te yeni bir rekora imza attı." ifadeleri kullanıldı.