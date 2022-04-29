Fransalı çiftçilerden hükümet binaları önünde eylem

Fransa'da gıda politikalarına karşı tepki gösteren çiftçiler gübreli eylemlere başladı.

Fransa'daki zam proetestoları etkisini sürdürüyor.

Direnişlerinden vazgçemeyen çiftçiler, yüksek enerji ve yem fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi üzerine eylemlerini şiddetlendiriyor.

Son olarak öfkeli bir çiftçi grubu Clermont-Ferrand kentinde toplandı.

'Gübreli' eylem

Gübre dolu traktörlerin direksiyonuna geçen çiftçiler, hükümet binasının önünü mesken tuttu. İlerleyen dakikalarda ise araçlardaki gübreler bina önlerine boşaltılıp ateşe verildi.

Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, eylemcilere gazlı müdahaleyle karşılık verdi.

İşte o anlar...

Fransa'da çiftçiler, hükümet binaların önüne gübre döküp yaktı