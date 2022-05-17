Fransa'nın Grenoble şehri, tesettür mayosuna izin verdi

27'ye karşı 29 oyla kabul edilen değişikliğin ardından kadınlar, yüzme havuzlarına tesettür mayosuyla girebilecek.

Fransa'nın bir kentinde daha tesettür mayosuna izin çıktı.

Ülkedeki Rennes kenti, 2018 yılında söz konusu kıyafetle havuzlarda yüzülmesinin önünü açmıştı.

Son olarak Grenoble kentinde kadınlar, tesettür mayosuyla yüzmek için havuza girebilecek.

Tesettür mayosu kararı

Fransız basınındaki haberlere göre, Grenoble kentindeki belediye meclisinde, kamuya ait yüzme havuzlarına yönelik düzenlemelerde değişikliğe gidildi.

Meclisin onayladığı yeni düzenlemeyle 1 Haziran’dan itibaren, kentteki yüzme havuzlarında tesettür mayosunu da kapsayan kıyafet serbestliği getirildi.

27'ye karşı 29 oyla kabul edildi

AA'nın aktardığına göre; değişiklik, 27 "hayır" oyuna karşı 29 "evet" oyuyla kabul edildi. İki meclis üyesi ise çekimser oy kullandı.

Oylama öncesi Yeşiller Partisi'nden olan Belediye Başkanı Eric Piolle da havuzlarda kıyafet kısıtlamalarına karşı olduğunu ifade etti.

Belediyeye para desteğini kesecekler

Öte yandan Grenoble’un içinde bulunduğu Auvergne-Rhône-Alpes bölgesinin Başkanı Laurent Wauquiez, belediye meclisinin tesettür mayosunu da kapsayan kıyafet serbestisi kararı sonrası belediyeye sağlanan parasal desteği keseceklerini açıkladı.

Ülkenin geri kalan kentlerinde tesettür mayosuyla kamuya ait yüzme havuzlarına girilmeye müsaade edilmiyor.