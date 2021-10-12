Fransa'ya İngiltere ile balıkçılık geriliminde 10 ülkeden destek

Aralarında Almanya, İtalya ve İspanya'nın bulunduğu ülkeler, Londra yönetimine Fransız balıkçı tekneleri için çağrı yaptı.

İngiltere ile Fransa arasında başlayan balıkçılık gerilimi Avrupa Birliği'ne (AB) sıçradı.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen 64 Fransız balıkçı teknesine lisans verirken, 75'ine ise lisans vermeyi reddetmişti.

BALIKÇILIK GERİLİMİ

Fransa Başbakanı Jean Castex de bu kararın ardından Brexit sonrası uygulanan balıkçılık koşulları konusunda AB'den İngiltere'ye karşı "daha katı olmasını" istemişti.

Fransa'dan yana tutum sergileyen Almanya, İspanya ve İtalya gibi ülkeler, İngilizlerin avlanma konusundaki tutumunu kınadı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Ortak açıklamada, İngiltere Brexit kapsamındaki ticaret anlaşmasının şartlarına göre hareket etmeye ve Fransız balıkçı tekneleri için "sürekliliği" sağlamaya davet edildi.

Paris yönetimi, Londra'yı İngiltere sularında avlanan Fransız balıkçılara lisans vermeyi reddederek Brexit sonrası anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor.

FRANSA'YA DESTEK VEREN ÜLKELER

Balık avı konusunda Fransa'yı destekleyen 10 ülke şu şekilde:

"Almanya, İspanya, İtalya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, İrlanda, Hollanda, Portekiz, İsviçre"

Fransa ile birlikte toplam 11 AB ülkesinin açıklaması, Lüksemburg'da ilgili bakanlar toplantısının ardından ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un anlaşmazlıkta İngiltere'ye daha fazla baskı uygulanması çağrısında bulunmasından bir hafta sonra geldi.

"İNGİLTERE'NİN TALEBİ ANLAŞMADA YER ALMIYOR"

Daily Mail'in haberine göre, açıklamada, İngiltere'nin geçmişteki avlanma alanlarını kanıtlamak için küçük balıkçı teknelerinden coğrafi konum verileri talebinin "anlaşmada yer almadığı ve Avrupa düzenlemeleri tarafından gerekli olmadığı" belirtildi.

"Bu nedenle, Birleşik Krallık'ı derhal yanıt vermeye ve anlaşmaya uygun olarak daha fazla teknik çalışmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.