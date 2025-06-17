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Haber Merkezi

İsrail-İran arasındaki misilleme saldırıları devam ediyor.

İsrail'in başlattığı saldırılar sonrası İran, peş peşe Tel Aviv'e füzeler gönderdi.

Bunun akabinde Tel Aviv'de yaşayanların bazıları sığınaklara saklanırken, bazıları ise Fransa'ya kaçtı.

YUHALANDILAR

Fransa'ya gelen İsrailliler, yuhalanarak karşılandı...

Bağırıp çağırarak havalimanında huzuru bozan İsrail vatandaşları, yuhalama sonrasında da küfretmeye başladı.

İsrail vatandaşlarının küfrettiği anlar, bölgede bulunanlar tarafından kayda alındı.

BUGÜNE KADAR NELER OLDU

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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