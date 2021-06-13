Fransız astronot, Süveyş Kanalı'nın uzaydan görüntüsünü paylaştı

100 fotoğraftan meydana gelen Süveyş Kanalı’nın kolaj görselini paylaşan Fransız astronot, kanalı tıkayan gemiyi fotoğrafta görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Fransız asıllı Thomas Pesquet, ISS’ten çekilen yüksek çözünürlüklü 100 Süveyş Kanalı fotoğrafının büyük kolajda birleştirilmiş görselini paylaştı.

Pesquet, kanalın tıkandığı dönemdeki yoğunluğun da görsellerden anlaşılabileceğini söyledi.

"MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK YAKINLAŞTIRMA"

Görselle birlikte paylaştığı mesajında Pesquet, “Süveyş Kanalı, mümkün olan en yüksek yakınlaştırma ile 100 fotoğraftan bir araya getirilmiş şekilde tamamlandı. Evet, bu kolajda Evergiven'i (yana demirli) görebilirsiniz!” ifadelerini kullandı.

EVERGİVEN'IN KARAYA OTURMASI

Evergiven adlı yük gemisi, 24 Mart’ta karaya oturmuş ve kanal trafiğini tıkayarak uzun gemi kuyrukları oluşturmuştu.







