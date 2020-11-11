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    Fransız bakan Roselyne Bachelot: Sömürgeciliğin barbarlık olduğunu kabul etmeliyiz

    Fransa'nın geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini ifade eden Kültür Bakanı Bachelot, sömürgecilikte yer aldıklarını kabul etmeleri gerektiğini kaydetti.
    • AA
    • 11.11.2020 - 10:18
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 11:31
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    Fransız bakan Roselyne Bachelot: Sömürgeciliğin barbarlık olduğunu kabul etmeliyiz

    Geçmişte Afrika'yı sömürgeleştiren Fransa'dan, itiraf gibi bir açıklama geldi.

    Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, sömürgeciliğin suç ve barbarlık olduğunu ve bunda yer aldıklarını kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

    Bachelot, L'Opinion gazetesine verdiği demeçte, Senegal ve Benin'e ait bazı kültürel varlıkların geri verilmesine ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te ve Senato'da oy birliğiyle kabul edildiğini bildirdi.

    "SÖMÜRGECİLİKTE YER ALDIĞIMIZI KABUL EDELİM"

    Diplomatik süreç ve bilimsel çalışmayla, bir ülkenin tarihinde sembolik değeri oldukça yüksek olan eserlerin iadesinin yapıldığına işaret eden Bachelot, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron'un dediği gibi, sömürgeciliğin suç, barbarlık olduğunu ve bunda yer aldığımızı kabul etmeliyiz." ifadesini kullandı.

    Bachelot, sömürgeciliğin tüm halkların gerçeği olduğunu, milletlerin diğer milletleri sömürgeleştirdiğini ve kölelik uyguladığını belirtti.

    MACRON: İNSANLIĞA KARŞI SUÇ

    Macron, 2017'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası döneminde Cezayir'e yaptığı ziyaret sırasında sömürgeciliği "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmişti.

    Fransız bakan Roselyne Bachelot: Sömürgeciliğin barbarlık olduğunu kabul etmeliyiz #1

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