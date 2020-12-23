Fransız basını: SİHA'lar Türkiye'nin gücünün ve bağımsızlığının sembolü

Liberation gazetesi, Bayraktar TB2'lerin etkinliğine ve maliyetinin ABD SİHA'larından düşük olduğuna dikkat çekti.

Dünya, terörle mücadelede ve uluslararası operasyonlarda etkin rol oynayan Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Araçları'nı (SİHA), konuşmaya devam ediyor.

Fransız Liberation gazetesi, SİHA'ların, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiğini yazdı.

"SİHA'LAR GÜVENİLİR"

Gazetenin haberinde, Bayraktar TB2 SİHA'ların güvenilir olduğu ve deneyimli Türk ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARISININ ANAHTARI"

SİHA'ların, Ankara'nın başarısının anahtarı olduğuna dikkati çekilen haberde, söz konusu araçların Irak, Suriye, Libya ve Kafkasya'da kullanıldığı ifade edildi.

Haberde, SİHA'ların Türkiye'nin dış politikasında önemli rol oynadığının altı çizildi.

"MALİYETİ, ABD'NİN SİHA'LARINDAN DAHA DÜŞÜK"

Bayraktar TB2 SİHA'ların 27 saat uçabildiği ve maliyetinin ABD'nin SİHA'larından daha düşük olduğu kaydedilen haberde, SİHA'ların aynı zamanda terör örgütü PKK'nın güç kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

"YÜKSELİŞİN SEMBOLÜ"

Haberde, SİHA'ların, şubatta Suriye'nin kuzeybatısında güç gösterisi yaptığı, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiği vurgulandı.

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